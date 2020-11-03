100 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах в США

Более 100 миллионов американцев проголосовали досрочно на всеобщих выборах в США. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Флориды U.S. Elections Project.

По его информации, две трети этих голосов — более 64,5 миллиона — были направлены по почте. Еще свыше 35,7 миллиона человек пришли на участки лично. Как отмечает Reuters, 100 миллионов — это более 70 процентов от всех проголосовавших в 2016 году американцев и около 40 процентов от имеющих право голосовать в целом.

Резкий рост числа проголосовавших досрочно связан с пандемией COVID-19. Именно из-за коронавируса, который унес жизни более 231 тысячи американцев, в США разрешили голосовать по почте.

Ранее сообщалось, что почти 900 компаний в США согласились предоставить своим сотрудникам оплачиваемое время для голосования на президентских выборах 2020 года.

До этого стало известно, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.