Адвокат Трампа рассказал о цензуре в пользу Байдена

Адвокат американского президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани рассказал о цензуре в пользу демократа Джо Байдена в соцсетях. Его цитирует RT в своем Telegram-канале.

«У них нет цензуры в пользу Трампа, цензура у них направлена против Трампа и в пользу избрания подконтрольного им кандидата — Джо Байдена», — подчеркнул он.

Адвокат предположил, что это происходит, поскольку Трамп не даст соцсетям «рулить страной». Помимо этого, он «вышвырнул» технологические компании вместо того, чтобы быть к ним мягче. По мнению Джулиани, в случае избрания демократа на пост президента следующие четыре года США будут подвергаться такой цензуре.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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