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Игрок поставил 100 миллионов рублей на победу Байдена в выборах

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Фото: Globallookpress.com

Житель Великобритании поставил миллион фунтов стерлингов (более 100 миллионов рублей) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в президентских выборах США. Об этом сообщает CNN.

Игрок, чье имя не раскрывается, сделал ставку 29 октября. При победе Байдена в выборах любитель азартных игр получит 1,54 миллиона фунтов стерлингов (почти 160 миллионов рублей). Шансы Байдена на лидерство в финальном голосовании оцениваются в 65 процентов, а его конкурента Дональда Трампа — в 35 процентов.

3 ноября стало известно, что Джо Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где по традиции в полночь по местному времени (08:00 мск) открылся первый участок для голосования на выборах главы государства.

Ранее сообщалось, что Трамп обогнал Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, развернется ключевая борьба на выборах главы государства 3 ноября. Так, в Огайо, Трампа накануне выборов поддерживают 47,4 процента избирателей, в то время как Байдена — 46 процентов. В Северной Каролине действующий лидер страны также вырвался вперед с поддержкой 47,8 процента респондентов против 47,2 процента у Байдена.

До этого газета The New York Times сообщила, что Байден по итогам опросов лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и с большим отрывом в Висконсине.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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