Байден выиграл голосование на первом открывшемся участке в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в маленькой деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где по традиции в полночь по местному времени (08:00 мск) открылся первый участок для голосования на выборах главы государства. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пять человек проголосовали за Байдена и никто не поддержал действующего президента США Дональда Трампа. Результаты оглашали в прямом эфире в Facebook. При этом голосование в Диксвилл-Нотч по опыту не коррелирует с итоговым — так, в 2016 году здесь победила аналогично кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

В 1960 году появилась традиция, согласно которой жители Диксвилл-Нотча имеют право голосовать в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия избирательных участков в других регионах страны.

Ранее сообщалось, что Трамп обогнал Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, развернется ключевая борьба на выборах главы государства 3 ноября. Так, в Огайо, Трампа накануне выборов поддерживают 47,4 процента избирателей, в то время как Байдена — 46 процентов. В Северной Каролине действующий лидер страны также вырвался вперед с поддержкой 47,8 процента респондентов против 47,2 процента у Байдена.

До этого газета The New York Times сообщила, что Байден по итогам опросов лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и с большим отрывом в Висконсине.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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