Политолог назвал условие для признания Трампом поражения на выборах

Политолог Шэнь И назвал условие для признания действующим президентом США Дональдом Трампом поражения на выборах главы государства. Об этом профессор Фуданьского университета рассказал РИА Новости.

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Эксперт считает, что Трамп сдастся, только когда будет подсчитан последний голос. Он отметил, что именно поэтому результаты голосования могут появиться не так быстро.

Шэнь И подчеркнул, что любое объявление победителя выборов до их официальных результатов может привести к массовым беспорядкам и конституционному кризису. Он добавил, что на данный момент ни одна из сторон не готова признать свое поражение.

Ранее политолог Лев Сокольщик предсказал США «раскол» после выборов президента страны. По его словам, при любом исходе голосования США останутся «расколотой» страной, так как достижение консенсуса по ряду ключевых вопросов не представляется возможным. Он отметил, что в стране наблюдается «беспрецедентная поляризация», а радикализм становится новой нормой.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.