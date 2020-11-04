В США обнаружили поддельный избирательный участок

Власти американского штата Калифорния расследуют сообщения о поддельном избирательном участке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты обнаружили нелегальный избирательный участок и сообщили об этом в бюро регистрации избирателей. Отмечается, что неизвестный принимал у граждан по этому адресу бюллетени для голосования и выдавал им фальшивые наклейки «Я проголосовал». Для разбирательства на место прибыли представители местных властей.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных и СМС-роботов. Известно о десятках миллионов автоматических звонков с призывом «оставаться дома». Чаще всего речь шла о звонке с неизвестного номера со сгенерированным женским голосом.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.