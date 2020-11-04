Штаб Трампа попросил прекратить обработку бюллетеней в Неваде

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обратился в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку бюллетеней в округе Кларк с центром в Лас-Вегасе, полученных в результате голосования по почте. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Республиканцы просят усилить контроль за системой подсчетов голосов.

Действующий президент ранее высказывался категорически против голосования по почте. По его мнению, в этом случае выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. В частности, Трамп допустил, что другие страны могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки.

Представители Демократической партии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании.