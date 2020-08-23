США потратят миллиарды долларов ради голосования по почте

Палата представителей Конгресса США одобрила в субботу дополнительное финансирование Почтовой службы страны в размере 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Выделенные деньги потратят, в частности, на повышение уровня обработки отправлений ради голосования по почте на предстоящих в ноябре выборах президента.

Законопроект отменяет ранее введенные меры по сокращению расходов в почтовых отделениях. При этом указывается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса вряд ли поддержит такую инициативу.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если он попадет ему на стол. В Почтовой службе предупредили власти американских штатов о вероятности задержек в процессе голосования.

Американский лидер выступает против голосования по почте. По его мнению, предстоящие в ноябре президентские выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. Трамп допустил, что другие страны могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. Он утверждает, что из-за возможных нарушений при таком способе предстоящие выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории. При этом позднее появилась информация о том, что Трамп и его супруга Мелания проголосуют на праймериз по почте.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.