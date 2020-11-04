Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске. Об этом сообщает Associated Press.

Это произошло в 21:00 по местному времени (9:00 по Москве). По первым результатам, там предсказуемо побеждает президент страны Дональд Трамп. При этом на кону на Аляске всего голоса 3 выборщиков.

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До этого стало известно, что Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков от своего соперника Джо Байдена. Согласно предварительным данным на 09:00 по московскому времени, Байден получит поддержку 237 выборщиков, Трамп — 210 выборщиков. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков. Байден набрал всего 62,6 миллиона голосов, тогда как Трамп — 61 миллион проголосовавших.

Ранее сообщалось, что подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером (там на 9 часов меньше, чем в Москве — прим. «Ленты.ру»). В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.

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