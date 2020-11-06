Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах

Главные американские телеканалы, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC, прервали выступление действующего президента США Дональда Трампа после его слов о махинациях на выборах главы государства. Как сообщает The Verge, трансляцию выступления в прямом эфире продолжили CNN и Fox News.

В большинстве случаев ведущие каналов сразу же прокомментировали заявления американского лидера, подчеркнув, что его обвинения не имеют оснований и являются ложью. В своей речи Трамп высказал утверждение, что демократы совершают мошенничество в ходе голосования с целью украсть выборы.

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«Если подсчитать законные голоса, то я легко побеждаю», — добавил президент. В настоящее время в нескольких штатах продолжается подсчет голосов, так как часть избирателей голосовала по почте, отправляя заполненный бюллетень в конверте.

Так, ведущий MSNBC Брайан Уильямс заявил, что он «снова находится в необычном положении», когда не только прерывает президента США, но и вынужден поправить его. «На данный момент мы не знаем о каких-либо незаконных голосах, и какой-либо победы Трампа пока также нет», — добавил он.

Дэвид Мьюир с ABC посчитал, что высказывания Трампа необходимо проверить на достоверность. Шепард Смит в эфире CNBC подчеркнул, что канал прервал выступление президента США, так как «сказанное им в большей степени является абсолютной неправдой».

При этом телеканалы CNN и Fox News продолжили прямой эфир с выступлением Трампа. Журналист CNN Дэниел Дейл, однако, прокомментировал речь президента, заявив, что это «самая нечестная речь, которую он (Трамп — прим. «Ленты.ру») когда-либо произносил».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента. От исхода голосования в этих регионах страны зависит, кто из кандидатов будет признан победителем.