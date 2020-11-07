Назван срок окончания подсчета голосов в «колеблющемся» американском штате

Подсчет голосов в «колеблющемся» американском штате Аризона продлится как минимум до конца выходных. Об этом сообщила госсекретарь штата Кэти Хоббс, передает «Интерфакс».

По ее словам, данный срок обусловлен тем, что избирательными комиссиям осталось подсчитать около 250-270 тысяч бюллетеней. Согласно последним сообщениям, после подсчета 90 процентов голосов в Аризоне лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее Хоббс отвергла информацию о подсчете незаконных голосов в штате. Она отметила, что подобная дезинформация только усложняет ей и ее коллегам работу.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.