«Воюющая» с Трампом соцсеть пошла наперекор демократам

Администрация социальной сети Twitter сочла преждевременным сообщение об «избранном президенте Байдене», которое опубликовал соучредитель организации «Демократическая коалиция против Трампа» Скотт Дворкин. На это обратило внимание РИА Новости.

«Избранный президент Джо Байден. Избранный вице-президент Камала Харрис», — написал Дворкин. Однако соцсеть пошла наперекор демократам и снабдила публикацию сообщением о том, что официальные данные могут быть еще не оглашены.

При этом соцсеть часто входит в противостояние с президентом США Дональдом Трампом. 4 ноября Twitter заблокировал его запись с обвинениями в попытке украсть его победу. Сообщение было помечено как «вводящее в заблуждение».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.