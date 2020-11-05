Демократы захотели лишить Трампа Twitter

Законодатели от Демократической партии США призвали Twitter приостановить действие учетной записи действующего президента США Дональда Трампа, предложив не публиковать ни один из его твитов до тех пор, пока не будут подсчитаны все бюллетени на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Fox News.

«Приостановите его учетную запись, @Twitter. Это чистая дезинформация. Признанные действительными голоса подсчитываются. Это Америка, а не Россия», — заявил член палаты представителей Вирджинии Джерри Коннолли (Gerry Connolly) в Twitter.

Материалы по теме Санкции раздора Почему США мешают сближению европейского и российского рынков Американское долголетие Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?

Член палаты представителей США от Род-Айленда Дэвид Чичиллине (David Cicilline) также написал в социальной сети, что твиты Трампа в среду, 4 ноября, были «угрозой нашей демократии».

Ряд должностных лиц, в том числе кандидат в вице-президенты от демократов, сенатор Камала Харрис, ранее призывал Twitter заблокировать аккаунт президента США.

Хотя платформа ранее удаляла или помечала твиты Трампа как ложные, его учетная запись все еще не была приостановлена. Однако отмечается, что гигант социальных сетей ужесточил свою политику порицания дезинформации накануне дня выборов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Трамп заявил, что подозревает противника в подтасовке голосов, и потребовал остановить их подсчет в одном из штатов. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.