Россия раскритиковала избирательную систему США

Выборы президента США показали очевидные недостатки избирательной системы страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она раскритиковала американские выборы на брифинге в четверг, 5 ноября, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, на недочеты системы многократно указывали как международные наблюдатели, так и признанные эксперты. «Частично это объясняется архаичностью соответствующего законодательства и неурегулированностью в нем ряда принципиальных моментов, о чем мы говорили неоднократно», — сказала дипломат.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.

Трамп заявил, что подозревает противника в подтасовке голосов, и потребовал остановить их подсчет в одном из штатов. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.