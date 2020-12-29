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Палата представителей преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

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Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Палата представителей Конгресса США снова одобрила проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год в размере 740 миллиардов долларов, преодолев вето президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь 29 декабря Сенат Конгресса соберется для принятия этого документа. Он предусматривает, в частности, санкции против России из-за проектов газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, бюджет предусматривает выделение 635,5 миллиарда долларов на базовые нужды Пентагона, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики — 26,6 миллиарда долларов, на проведение операций за рубежом —69 миллиардов.

Ранее проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год, который начался в стране 1 октября, был одобрен Конгрессом США. Он набрал необходимое число голосов в обеих палатах. 23 декабря Трамп наложил вето на принятый документ. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Президент США также указывал на то, что документ не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

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