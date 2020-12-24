США выделят 130 миллионов долларов на отслеживание гиперзвукового оружия

Конгресс США выделит дополнительные 130 миллионов долларов на создание группировки спутников для отслеживания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.

Эти средства будут направлены в Агентство по противоракетной обороне в рамках принятого Конгрессом оборонного бюджета на 2021 год. Сообщается, что новая группировка спутников позволит закрыть «массивную брешь» в американской системе предупреждения о ракетном нападении.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. По словам политика, бюджет включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Управление перспективных исследовательских проектов и Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил США провалили попытку первого запуска прототипа «настоящей» гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC).

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