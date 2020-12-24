Мир
 
Последние новости
Кремль оценил вероятность «смертельного удара» США по «Северному потоку-2»
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в армянском селе
В Москве мошенники обокрали актрису из «Моей прекрасной няни» 
Кровавую реку в российском лесу сняли на видео
Глава Крыма пригласил украинцев на отдых со словами «у нас нет на вас аллергии»
Россиян предупредили об опасности бенгальских огней
Против бывшего замгубернатора Кубани возбудили дело за незаконный бизнес
Раскрыто число собираемых российских ПАК ДА
Беременная россиянка умерла после отказа врачей идти к ней без полиции
Новости партнеров
Прослушать новость

США выделят 130 миллионов долларов на отслеживание гиперзвукового оружия

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Northrop Grumman

Конгресс США выделит дополнительные 130 миллионов долларов на создание группировки спутников для отслеживания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.

Эти средства будут направлены в Агентство по противоракетной обороне в рамках принятого Конгрессом оборонного бюджета на 2021 год. Сообщается, что новая группировка спутников позволит закрыть «массивную брешь» в американской системе предупреждения о ракетном нападении.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. По словам политика, бюджет включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Управление перспективных исследовательских проектов и Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил США провалили попытку первого запуска прототипа «настоящей» гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Congress provides $130 million for hypersonic missile warning satellites
ВВС США провалили испытания «настоящей» гиперзвуковой ракеты
Трамп заблокировал оборонный бюджет