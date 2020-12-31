Республиканцы отказались «помочь бедным» и раздать американцам денег

Республиканцы вновь заблокировали в сенате США голосование по прямым выплатам гражданам по две тысячи долларов в рамках мер стимулирования национальной экономики. С таким заявлением выступил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, его слова приводит «Интерфакс».

«Нам не нужно, чтобы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устраивала социализм для богатых для того, чтобы помочь бедным», — заявил Макконнелл.

По его словам, американцы «верхнего слоя среднего класса» сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах. Однако более бедные граждане сильно страдают, при этом одинаковую сумму планируется выдать всем, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год (около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков).

29 декабря палата представителей Конгресса США одобрила идею раздать американцам по две тысячи долларов, большинство проголосовало за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал законопроект о масштабном пакете помощи американской экономике. Размер выплаты увеличится с 600 до 2000 долларов, а для детей будут раздавать уже не по 300, а по 600 долларов.

Прямые выплаты предназначены для людей с доходом менее 75 тысяч долларов в год, также в пакете предусмотрены субсидии для компаний в наиболее пострадавших отраслях (на 284 миллиарда долларов). Еще в новом пакете предусмотрена помощь транспортной отрасли (в том числе 15 миллиардов долларов для авиакомпаний), школ (82 миллиарда долларов) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, порядка 284 миллиардов выделят на доступные кредиты малому бизнесу.

Новый пакет поддержки станет крупнейшими после того, что американские власти приняли в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 триллиона долларов. Тогда 70 миллионов американцев получили выплаты в размере 1200 долларов. Перед президентскими выборами в ноябре палата представителей и Белый дом обсуждали еще один пакет на два триллиона, но договориться не смогли.