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Дом Нэнси Пелоси облили поддельной кровью и подкинули ей под дверь свиную голову

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Фото: @FogCityMidge

Дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско разрисовали граффити, облили бутафорской кровью и подкинули ей под дверь свиную голову. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что вандалы напали на дом в новогоднюю ночь. На двери ее гаража написали «2 тысячи долларов (перечеркнуто)», «Отмените аренду» и «Мы хотим всего». Под дверь налили полосу поддельной крови и положили на нее голову свиньи. Полиция сделала фото места преступления, однако о задержаниях пока не сообщается.

29 декабря Конгресс США одобрил законопроект о разовой финансовой помощи всем американцам. Размер выплат составил 2000 долларов. Ранее сумма составляла 600 долларов. При этом на каждого ребенка дополнительно будет выделено по 600 долларов вместе 300 прежде.

Прямые выплаты предназначены для людей с доходом менее 75 тысяч долларов в год, также в пакете предусмотрены субсидии для компаний в наиболее пострадавших отраслях (на 284 миллиарда долларов). Еще в новом пакете предусмотрена помощь транспортной отрасли (в том числе 15 миллиардов долларов для авиакомпаний), школ (82 миллиарда долларов) и университетов, а также на поставки вакцины и еды, порядка 284 миллиардов выделят на доступные кредиты малому бизнесу.

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