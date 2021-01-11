Демократы обеспечили поддержку импичмента Трампу в Палате представителей

Демократы в Палате представителей США обеспечили поддержку резолюции об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По данным американского издания, 218 конгрессменов поддержат резолюцию в нижней палате парламента. Этого должно хватить для того, чтобы она была принята большинством Палатой представителей.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что резолюция будет вынесена на голосование, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не прекратит его полномочия как главы государства. Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, в свою очередь, рассказал, что конгрессмены могут одобрить резолюцию уже в среду.

11 января Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов Палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.