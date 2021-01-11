Конгрессмены заблокировали резолюцию об отстранении Трампа

Конгрессмены из Республиканской партии заблокировали резолюцию членов Демократической партии об отстранении нынешнего президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствует трансляция, которую ведет CNN.

Представитель демократов обратился с просьбой о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции Штатов. Она позволяет немедленно прекратить полномочия Трампа как главы государства.

После выдвинутого возражения республиканцев в заседании объявили перерыв. Оно продолжится 12 января во вторник, в 9.00 по местному времени (17.00 мск).

Ранее палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующего лидера США. По мнению спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, Трамп совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Речь идет об акции протеста, которая прошла 6 января в Вашингтоне. Тогда в Капитолий ворвались сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.