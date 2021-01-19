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Раскрыты детали прощального видеообращения Трампа

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Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором рассказал о своих достижениях за четыре года у власти. Об сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Ожидается, что видеозапись будет опубликована во вторник, 20 января, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено.

По данным источника в администрации Трампа, в своем видеообращении американский лидер рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по мнению главы государства, определили его президентский срок. Трамп также упомянул новую администрацию, однако контекст высказывания о команде избранного президента Джо Байдена не уточняется.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

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