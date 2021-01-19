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Трамп отдаст Байдену «ядерный чемоданчик» новым способом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Erin Schaff / The New York Times / Bloomberg via Getty Images

Раскрыт способ передачи «ядерного чемоданчика» с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия от нынешнего президента США Дональда Трампа избранному Джо Байдену. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что передача произойдет независимо от того, будет Трамп на инаугурации или нет. «Чемоданчик» носит помощник, все время находящийся рядом с президентом. Как правило, его передают помощнику нового лидера прямо во время присяги последнего.

Однако Трамп отдаст Байдену «чемоданчик» новым способом. Скорее всего, впервые в истории Штатов у двух лидеров будет два «чемоданчика», поскольку Трамп собирается покинуть Вашингтон.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. Демократ назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Республиканец, в свою очередь, проведет собственную прощальную церемонию в этот же день.

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