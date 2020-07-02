Бывшую столицу Конфедерации оставят без памятников конфедератам

В американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона. Об этом сообщает местный телеканал Wric.

Рабочие сняли памятник с постамента и погрузили в машину, увезшую его в неизвестном направлении. Статуя простояла более 100 лет: ее возвели в 1919 году. «Я горжусь тем, что город Ричмонд, который когда-то бывший столицей конфедератов (Конфедеративных Штатов Америки, — прим. «Лента.ру»), теперь стал столицей равенства, и люди могут гордиться тем, что живут здесь», — рассказал телеканалу один из местных жителей.

Отмечается, что ранее темнокожий мэр Ричмонда Левар Стоуни постановил убрать все монументы конфедератов с улиц города. The Mercury News отмечает, что несколько грузовиков с оборудованием для демонтажа были замечены и у других памятников конфедератам в городе. Если их снимут, Ричмонд останется без статуй этим политическим деятелям.

При этом представители Республиканской партии считают, что у политика нет такого права. Они потребовали отставки Стоуни и сочли, что его решения «только разжигают огонь насильственных протестов».

В США начался стихийный снос памятников времен Гражданской войны и другим историческим личностям. Так, 10 июня протестующие Ричмонда снесли памятник Христофору Колумбу.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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