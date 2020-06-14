Внутри статуи лидера конфедератов нашли виски и газету

Рабочие, демонтирующие статую президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса из здания Капитолия во Франкфорте, столице штата Кентукки, в субботу, 13 июня, обнаружили неожиданные артефакты, спрятанные внутри пьедестала статуи. Об этом сообщает New York Post.

Внутри статуи Дэвиса была найдена бутылка Glenmore Kentucky Straight Bourbon Whiskey и копия газеты «State Journal» от 20 октября 1936 года, в этот день была установлена статуя. В одном местном отчете говорилось, что бутылка могла содержать лист бумаги, но другие говорили, что сосуд пуст.

Ранее комиссия по истории штата подавляющим большинством голосов поддержала решение демонтировать памятник лидеру конфедератов. Дэвис, бывший сенатор США, который умер в 1889 году, был первым и единственным президентом КША. Его статуя должна быть перенесена в государственный парк в Фэрвью (штат Кентукки), родину Дэвиса.

Конфедерация (Конфедеративные штаты Америки) существовала с 1861-го по 1865 год. Она образовалась после того, как 13 южных рабовладельческих штатов вышли из состава Соединенных Штатов Америки, выступая против них во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Конфедерация проиграла войну, а составляющие ее штаты были захвачены военными США, после чего реинтегрированы в их состав. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Многие американцы считают это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, заявляют, что это является неотъемлемой частью истории США.

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