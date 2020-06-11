Люди в капюшонах Ку-клукс-клана с флагами Трампа прервали акцию против расизма

Акция против расизма и полицейского произвола в американском городе Фэллон, штат Невада, была прервана людьми в капюшонах ультраправого движения Ку-клукс-клан. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте @MayMayZeller.

На кадрах видно, как к толпе протестующих подходят двое мужчин в белых конусах и флагами с символикой избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Людей в капюшонах остановили сотрудники полиции, столкновения с манифестантами удалось избежать.

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В конце ролика неизвестные уходят в другую сторону после короткого разговора с полицией.

Ранее сообщалось, что лидера Ку-клукс-клана Гарри Роджерса арестовали в американском штате Вирджиния за наезд на протестующих. 36-летний мужчина въехал в группу людей 7 июня в пригороде столицы Ричмонда. В результате происшествия пострадал один человек. Роджерс был задержан по обвинению в нападении с побоями, покушении на тяжкий вред здоровью и вандализме.

Массовые протесты проходят в ряде городов мира после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

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