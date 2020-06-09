Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих

Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих. Об этом сообщает Henrico Citizen.

Известно, что 36-летний мужчина въехал в группу протестующих еще 7 июня в пригороде столицы Ричмонда. В результате происшествия пострадал один человек. Роджерс был задержан по обвинению в нападении с побоями, покушении на тяжкий вред здоровью и вандализме.

Материалы по теме Индустрия несвободы Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы Сжигая кресты Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США

Кроме того, рассматривается мотив совершения преступления на почве ненависти. Прокурор также подчеркнул, что Роджерс — пропагандист идеологии Конфедеративных Штатов Америки (южные рабовладельческие штаты во время Гражданской войны — прим. «Ленты.ру»).

Массовые протесты проходят в ряде городов мира после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм и впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав чернокожих. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru