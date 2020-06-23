Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников

Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.

Он рассказал, что дал силам федерального правительства право арестовывать любого, кто подвергает вандализму или уничтожает памятники. За такое правонарушение, напомнил американский лидер, наказывают тюремным сроком вплоть до 10 лет.

«Это вступает в действие немедленно, но также может быть использовано и задним числом — за уничтожение или вандализм, которые уже произошли. Никаких исключений не будет!», — написал американский лидер.

Ранее Трамп рассказал, что нескольких человек задержали за вандализм в парке Лафайет в Вашингтоне и осквернение расположенной там же церкви Святого Иоанна.

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Накануне президент призвал власти Нью-Йорка отказаться от решения снести памятник 26-му главе США Теодору Рузвельту. Статую считают символом колониализма и расовой дискриминации.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

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