Трамп назвал глупостью решение снести памятник Теодору Рузвельту

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на решение властей Нью-Йорка снести памятник 26-му главе государства Теодору Рузвельту.

«Глупо, не делайте этого!» — написал американский лидер в Twitter, комментируя статью The Washington Times о сносе монумента президенту, возглавлявшему Соединенные Штаты в 1901-1909 годах.

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Ранее стало известно, что памятник в Нью-Йорке демонтируют. Бронзовая статуя президента верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Решение демонтировать монумент предложили в музее и поддержали власти города. «Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Отмечается, что для многих памятник стал символом наследия колониализма и расовой дискриминации.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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