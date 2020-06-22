В Нью-Йорке уберут памятник Теодору Рузвельту

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту в Нью-Йорке уберут. Об этом сообщает The New York Times.

Бронзовая статуя Теодора Рузвельта верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Решение демонтировать монумент предложили в музее и поддержали власти города. «Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Как отмечает издание, для многих памятник стал символом наследия колониализма и расовой дискриминации. Директор музея Эллен Футтер объяснила, что решение о его сносе было принято из-за иерархической композиции монумента. При этом она подчеркнула, что личность самого Рузвельта тут ни при чем.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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