Попытки протестующих в США свалить памятник бывшему президенту попали на видео

Протестующие в США попытались свалить памятник седьмому американскому президенту Эндрю Джексону около Белого дома. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

На кадрах видно, как протестующие тянут памятник в виде коня и сидящего на нем лидера США за накинутые веревки. Постамент исписан граффити разных цветов, в том числе нецензурными словами. Отмечается, что протестующим помешала полиция.

Эндрю Джексон был первым президентом США, избранным от Демократической партии. Его считают одним из ее основателей. Также Джексон выступал за выселение индейцев и пользовался поддержкой белого населения южных штатов. В 1830 году он подписал Закон о выселении индейцев, после чего племена были переселены на так называемые Индейские Территории.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на решение властей Нью-Йорка снести памятник 26-му главе государства Теодору Рузвельту. «Глупо, не делайте этого!» — написал американский лидер в Twitter.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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