В США побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

В США в очередной раз побит рекорд по числу заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки, которое 9 июля превысило 63 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сообщает ТАСС в субботу, 11 июля.

По выкладкам университета, 9 июля в США было зафиксировано 63,2 тысячи случаев заболевания.

По оценкам газеты The New York Times, количество заражений за сутки увеличивалось на протяжении последних двух недель в 39 американских штатах. 3 июля в стране также был установлен антирекорд, составивший 57 497 инфицированных. В течение последних семи дней были пройдены отметки 58 тысяч и 60 тысяч.

Всего в мире коронавирусная инфекция выявлена у более чем 12,2 миллиона человек, около 555 тысяч из них скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место как по числу случаев выявления инфекции (более 3,17 миллиона человек), так и по количеству умерших (133 969 человек).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!