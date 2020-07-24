Озвучена гипотеза длительного сохранения антител к коронавирусу после вакцинации

Японские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса, которая позволит организму выработать антитела в носу. Соответствующее исследование начал проводить университет Китасато в Токио, сообщил в пятницу, 24 июля, телеканал NHK.

Предполагается, что вакцина будет вводиться пациентам через нос. Ее особенность заключается в том, что она состоит из микроскопических игольчатых молекул, которые при вдыхании проникают в слизистую оболочку и вызывают реакцию иммунной системы. Таким образом антитела вырабатываются в задней части носовой полости, через которую вирус обычно и проникает в организм.

По мнению руководителя исследовательской группы Казухико Катаяма, такой способ может быть эффективнее, чем введение инъекции в кровь. При традиционной вакцинации в некоторых случаях количество антител в крови у пациентов начинало снижаться даже при заражении. «У нового коронавируса есть индивидуальные различия, как в том или ином организме вырабатываются антитела, и мы не знаем, насколько долго они смогут сохраняться», — объяснил он.

Ученые планируют подтвердить эффективность разработанного ими способа. В ближайшее время они приступят к испытанию вакцины на животных.

В Японии вакцину от коронавируса также разрабатывает фармацевтическая компания AnGes Inc. Она создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Тестирование препарата на животных прошло успешно, и в конце июня AnGes Inc компания начала испытания на людях.

В конце мая сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.