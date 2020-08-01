В России завершились испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает агентство РИА Новости.

По его словам, сейчас оформляются документы для регистрации вакцины. Мурашко отметил, что Минздрав готовится к тому, что в октябре в стране начнется массовая вакцинация.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала президенту Владимиру Путину, что вакцина центра Гамалеи — одна из двух наиболее перспективных, и после регистрации ее испытают на 1600 добровольцах. Запуск в промышленное производство ожидается в сентябре.

Другая перспективная вакцина разработана государственным научным центром «Вектор». Сейчас она проходит этап совмещенных клинических исследований, его планируется завершить в сентябре.