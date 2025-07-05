Страна.ua: Семья Умерова живет в США в доме с бассейном во Флориде

Семья главы Минобороны Украины Рустема Умерова живет в США в доме с бассейном и картинной галереей во Флориде. Об этом заявила руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут на Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых», — указала она.

Кроме того, Каленюк раскритиковала Умерова в контексте ситуации вокруг провала системы противовоздушной обороны (ПВО) и ее неспособности сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Она поиронизировала, что главу украинского оборонного ведомства не волнует данная проблема, так как его семья находится по другую сторону Атлантического океана.

26 мая газета Business Insider со ссылкой на представителей украинских воинских подразделений сообщала, что ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает истощение своих возможностей и все меньше способна отражать атаки российских БПЛА. В частности, украинские военные сообщают, что армия России изменила тактику применения беспилотников, что также негативно сказывается на потенциале ВСУ. По словам одного из бойцов ВСУ, их становится все труднее сбивать и с этой тенденцией невозможно бороться.