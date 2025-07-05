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13:14, 5 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта личность напавшего на полицейского в Нальчике

На полицейского в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП / Нальчик»

На сотрудника ДПС в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, предварительно установлено, что мужчина проживает в Урванском районе республики. Устанавливаются и проверяются его связи.

Вооруженное нападение на полицейских произошло вечером 4 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова. Мужчина ранил полицейского и был ликвидирован. Это попало на видео.

Всего нападавших было двое, второму удалось сбежать. По предварительным данным, они были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).

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