Раскрыта личность напавшего на полицейского в Нальчике

На полицейского в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии

На сотрудника ДПС в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, предварительно установлено, что мужчина проживает в Урванском районе республики. Устанавливаются и проверяются его связи.

Вооруженное нападение на полицейских произошло вечером 4 июля на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова. Мужчина ранил полицейского и был ликвидирован. Это попало на видео.

Всего нападавших было двое, второму удалось сбежать. По предварительным данным, они были сторонниками ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»; запрещенная в России террористическая организация).