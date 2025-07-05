Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:58, 5 июля 2025Путешествия

Россиян заселили в недостроенный отель в Египте

SHOT: Россиян заселили в недостроенный отель в Египте за 185 тысяч рублей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиян заселили в недостроенный отель Sunrise Alora Aqua Park Resort в Египте за 185 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает Shot/a>.

По словам постояльцев, они несколько дней пытаются добиться переселения в другие номера, но свободных мест нет. Россияне рассказали, что их никто не предупреждал о проходящей реновации отеля. Они отметили, что строители начинают работы в восемь часов утра и продолжают их до самого вечера.

Сотрудники отеля предлагают только ждать, пока кто-то выселится из номеров с нормальным видом. Кроме того, из-за строительных работ по всей территории отеля видна пыль, в том числе ее можно заметить на шезлонгах возле бассейна, а также не работает лифт.

Ранее сотни жителей России приобрели путевки в отпуск у турфирмы в Санкт-Петербурге и лишились денег. Клиенты оказались обмануты организатором туров «Солнечный город». Сначала компания отменила поездки в Венгрию в мае и в Азербайджан в июне, а сотрудница агентства перестала выходить на связь и не предупредила об отмене рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали вокруг погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ России

    Машина одной из богатейших женщин России попала в ДТП в Москве

    Мерца призвали хотя бы поговорить с Путиным

    Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита

    В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

    В Париже впервые за сто лет разрешили купаться в Сене

    Названа новая цель России в Черном море

    В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

    Повреждения в Энгельсе после атаки украинских БПЛА оценили

    Эрдоган прокомментировал напряженность между Россией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости