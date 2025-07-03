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12:03, 3 июля 2025Путешествия

600 россиян оказались обмануты турфирмой из Санкт-Петербурга и лишились отпуска и денег

Турфирма из Санкт-Петербурга отменила поездки 600 россиянам и не вернула деньги
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотни жителей России приобрели путевки в отпуск у турфирмы в Санкт-Петербурге и лишились денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Клиенты оказались обмануты организатором туров «Солнечный город» — сначала компания отменила поездки в Венгрию в мае и в Азербайджан в июне, а сотрудница агентства перестала выходить на связь и не предупредила об отмене рейсов.

Позже, 29 июня, на сайте туристической фирмы появилось объявление об отмене путевок на Ближний Восток из-за рисков военных действий. При этом в соцсетях компании появилась публикация, в которой сказано, что туристам вернут деньги в порядке очереди. Однако около 600 россиян деньги не получили.

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«Это худший мой отпуск. Он начался 26 июня, когда нужно было улетать. Но наступил этот день, и все рухнуло. Вместо отпуска я поехала в полицию подавать заявление», — сообщила клиентка фирмы.

Несмотря на заявление «Солнечного города» о продлении ваучеров тем туристам, которые находятся в Турции, Абхазии и Сочи, путешественники сообщают, что их выселяют из отелей.

Ранее семья из Москвы за два месяца до начала поездки приобрела путевку за 600 тысяч рублей в Турцию и не поехала в отпуск из-за стихийного бедствия. Туроператор не уведомил клиентов об отмене рейсов и отказался возвращать деньги.

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