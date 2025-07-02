Россияне потратили 600 тысяч на отпуск в Турции и лишились его из-за стихийного бедствия

Shot: Туристы из России лишились отпуска за 600 тысяч рублей в Турции

Туристы из России потратили 600 тысяч рублей на отпуск в стране Ближнего Востока, но лишились поездки из-за стихийного бедствия. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, семья туристки из Москвы два месяца назад приобрела путевку за 600 тысяч рублей в Турцию. 30 июня россияне должны были вылететь в Измир из Внуково самолетом авиакомпании Pegasus Airlines, однако в аэропорту узнали об отмене рейса.

Со слов путешественницы, авиаперевозчик предложил семье с маленьким ребенком купить билеты в Анталью или Стамбул, но туристы отказались. Утром 1 июля женщина узнала, что их рейс вылетел в Даламан. При этом туроператор не уведомил об этом пассажиров, хотя обязан был это сделать согласно договору.

Москвичка пригрозила агентству судом, после чего туристическая компания согласилась вернуть семье большую часть суммы — 450 тысяч рублей, но отказалась компенсировать стоимость билетов до Измира. Россияне планируют добиваться судом полного возврата средств за отмененный отдых.

Ранее губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан сообщил, что крупные возгорания охватили три района и подступили к жилым кварталам. В связи с этим 29 июня в местном аэропорту были введены ограничения на прием и отправление самолетов.