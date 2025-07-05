Президента Молдавии заподозрили в использовании незаконных методов для удержания власти

Экс-премьер Филат: Санду готовит почву, чтобы любой ценой остаться у власти

Президента Молдавии Майу Санду заподозрили в использовании административного ресурса, а также всех доступных законных и незаконных методов удержания власти. Таким мнением поделился экс-премьер-министр страны и лидер Либерально-демократической партии Влад Филат, пишет РИА Новости.

Политик заявил, что не первый раз предупреждает о намерениях Санду оставаться у власти, но раньше к его словам относились с иронией. Теперь же, по его мнению, действия властей, такие как введение цензуры в интернете и расширение полномочий Высшего совета безопасности, подтверждают его правоту. «Санду будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении административные ресурсы. И все возможные инструменты — как в рамках закона, так и за его пределами. Эти вещи уже происходят», — считает политик.

Филат отметил, что своими действиями Санду готовит почву обеспечить себе контроль и любой ценой остаться у власти.

Ранее в аэропорту Кишинева были задержаны представители оппозиционного блока «Победа», вернувшиеся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам депутата молдавского парламента Василия Боля, прилетевших из России делегатов вскоре отпустили.