Назван срок восстановления экономики России

Банк России назвал срок восстановления экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сценарии восстановления описаны в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», опубликованном на сайте регулятора.

Центробанк (ЦБ) представил три варианта рисков для базового сценария восстановления экономики. При построении прогнозов главным фактором регулятор теперь считает не только ситуацию на рынке нефти, но и эпидемиологические риски, траекторию бюджетной консолидации, скорость восстановления потребительского спроса и инвестиционную активность.

Согласно базовому сценарию развития российской экономики, в 2020 году ВВП страны ждет спад на 4,5-5,5 процента, в 2021-м показатель вырастет на 3,5-4,5 процента, в 2022-м прибавит 2,5-3,5 процента, а в 2023-м — 2-3 процента. Инфляция по итогам текущего года будет 3,7-4,2 процента, в 2021-м показатель будет на уровне 3,3-4 процента, в 2022 и 2023-м годах инфляция останется на уровне 4 процентов. Среднегодовая цена российской экспортной нефти Urals в 2020 году в базовом сценарии будет 38 долларов за баррель, в 2021-м она увеличится до 40 долларов, а в 2022-м достигнет 45 долларов. В регуляторе ожидают, что уже к концу 2022 года цены на нефть стабилизируются на уровне 50 долларов за баррель.

Согласно первому, дезинфляционному, варианту рисков (ситуация подавленного спроса), Россию ждет значительное более медленное восстановление спроса, чем предполагает базовый сценарий. Это может произойти в случае затягивания пандемии коронавируса и сохранения ограничительных мер. Тогда среднегодовая цена на нефть вернется к 50 долларам только после 2023 года. Инфляция будет ниже таргета в 4 процента. ВВП при таком раскладе будет восстанавливаться значительно медленнее базового сценария и выйдет на уровень первого квартала 2020 года только в начале 2023-го.

Второй, проинфляционный вариант рисков, предполагает темпы восстановления спроса, как в базовом сценарии, однако учитывает значительное падение потенциала экономики. Согласно ему, бюджетная консолидация затянется до 2023 года, тогда как в базовом сценарии она уже в 2022-2023 годах будет соответствовать параметрам бюджетного правила. Согласно данному варианту, к 2023 году цена на нефть вырастет только до 42-43 долларов за баррель, для удержания инфляции вблизи 4 процентов придется ужесточить денежно-кредитную политику, а ВВП будет восстанавливаться более умеренными темпами. Ожидается, в 2021-м и 2022-м годах показатель будет на уровне 3-4 и 1,5-2,5 процента соответственно.

Третий, рискованный, вариант предполагает слабое восстановление спроса и падение потенциала российской экономики. Дополнительной угрозой станут возможный кредитный кризис в странах с высоким уровнем госдолга, геополитические риски и вторая волна коронавируса с введением ограничений. При таком варианте к концу 2023 года цена на нефть будет только на уровне 35 долларов за баррель, ВВП будет расти не более чем на 2,5 процента и не сможет выйти на докризисный уровень раньше 2024 года. Инфляция в 2021 году подскочит до 5,5-6,5 процента и затормозится в 2022-м до 2-3 процентов.

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