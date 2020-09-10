Россиянам пообещали замедление роста цен

Текущие темпы роста цен в России (которые находятся на уровне 4 процентов) замедлятся в четвертом квартале нынешнего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова зампреда Банка России Алексея Заботкина.

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Годовая инфляция по итогам августа составила 3,6 процента. До конца этого года и в следующем дезинфляционное влияние спроса будет превалировать, пообещал Заботкин. По июльскому прогнозу ЦБ, инфляция в этом году составит 3,7-4,2 процента, в 2021 году — 3,5-4 процента.

В начале сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в поддержку сохранения цели по инфляции, хотя и признала, что она выше, чем в других странах. Набиуллина отметила, что уровень в четыре процента выбран осознанно, поскольку в России структура экономики и цен отличаются от тех, что есть за рубежом.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что в июле личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных.