Набиуллина выступила в поддержку высокой инфляции

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила в поддержку сохранения цели по инфляции, хотя и признала, что она выше, чем в других странах, сообщает Reuters.

Параметр установлен на уровне 4 процентов в год, по итогам августа он составляет 3,6 процента. По оценкам регулятора, к концу года инфляция достигнет 3,7-4,2 процента, а в следующем году — 3,5-4 процента.

Набиуллина заметила, что уровень в 4 процента выбран осознанно, поскольку в России структура экономики и структура цен отличаются от тех, что есть за рубежом. Это в первую очередь связано с неоднородностью по регионам и отраслям. Также она заметила, что слишком быстрая смена приоритетов в денежно-кредитной политике подрывает доверие к ней.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что в июле личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных.

В Росстате указали, что две методологии нельзя сравнивать напрямую, а данные ведомства точнее, поскольку учитывают более широкую корзину товаров. Позднее Росстат сообщил также, что среднемесячная номинальная зарплата во втором квартале выросла на 4,9 процента по сравнению с первым.