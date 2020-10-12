Кудрин рассказал о дружбе с Путиным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о дружбе с президентом страны Владимиром Путиным.

Кудрин и Путин познакомились в Санкт-Петербурге и с начала 1990-х вместе работали в правительстве Анатолия Собчака его первыми заместителями. «Когда мы приехали в Москву, здесь даже теснее общались, первоначально у нас был не такой большой круг контактов», — рассказал Кудрин.

Он развенчал миф о том, что Путин первое время после переезда в Москву якобы жил на его даче в Архангельском. По словам главы Счетной палаты, они действительно жили неподалеку друг от друга. «Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Девочки играли с моим лабрадором. Думаю, они потом поэтому и Кони (лабрадор Путина — прим. «Ленты.ру») себе завели», — сказал он.

По словам Кудрина, наедине с Путиным они общаются друг с другом на ты, однако в тех случаях, когда речь идет не о работе, а о житейских ситуациях. Он также сообщил, что Путин был среди гостей на его 50-летии в 2010 году. «Пригласил друзей, были Путин и Медведев. Владимир Владимирович тогда занимал пост премьера, а Дмитрий Анатольевич — президента», — напомнил он.

Ранее Кудрин рассказал о покушении, которое готовилось на его жизнь в середине нулевых. Тогда Путин приставил к нему круглосуточную охрану из сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Им удалось получить подробный план покушения, содержащий сведения о месте и обстоятельствах готовившегося нападения. Преступление удалось предотвратить, уголовное дело не возбуждалось.