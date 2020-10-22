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Оценено влияние коронавируса на российскую экономику

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выпустили доклад о влиянии первой волны пандемии коронавируса на российскую экономику. Авторы оценили изменения под влиянием ограничений в различных сферах. Выдержки из документа приводит РБК.

Пакет антикризисных мер от правительства и ЦБ авторы оценили в целом позитивно. По их словам, совокупный объем помощи оказался меньше, чем в большинстве развитых стран (2,7 процента ВВП), однако, в отличие от них, большая часть поддержки (около 70 процентов) пришлась не на госгарантии, а на реальные субсидии.

Среди рекомендаций властям — предложение заморозить на время кризиса повышение базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила. Это позволит сохранить больше средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ), куда поступают нефтегазовые сверхдоходы бюджета.

Одним из наиболее пострадавших секторов авторы называют малый и средний бизнес, вынужденный во время первой волны пандемии увольнять сотрудников или закрываться. Многие предприятия предпочли не брать предложенные властями кредиты на выплату зарплат. Это чревато ростом неформального сектора экономики с нелегальной занятостью.

Также удар пришелся на нефтегазовый сектор, традиционно сильно зависящий от государственной поддержки. В условиях кризиса ее размер был снижен, что вкупе с нехваткой зарубежных технологий на фоне антироссийских санкций негативно сказалось на компаниях отрасли.

При этом авторы подчеркивают, что пандемия коронавируса может оказать и положительное влияние на национальную экономику, в частности, стимулировать некоторые реформы. Среди секторов, в которых они могут произойти, — нефтегазовый и банковский. Участники последнего активно внедряют новые цифровые технологии и онлайн-услуги.

Также авторы раскритиковали деятельность Росстата, не адаптировавшегося «к необходимости быстро публиковать и агрегировать новые данные о пандемии и результатах противодействия ей».

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