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Чубайс объяснился за советников из ЦРУ в правительстве

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что среди советников в его правительстве времен 1990-х находились офицеры ЦРУ. Интервью с политиком опубликовано в газете «Коммерсантъ».

«В этом смысле у меня очень простой ответ. У нас, как известно, есть соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей. Значит, я бы хотел спросить, а чем они занимались? Чем занимались наши спецслужбы в 1992 году, 1993 году?» — задался вопросом Чубайс.

Он подчеркнул, что если российские спецслужбы провалили задачу по выявлению офицеров ЦРУ, то виновных следует «найти и жестоко наказать». Чубайс отметил, что «Владимир Владимирович знает, о чем он говорит».

В 2013 году Чубайс заявил, что до сих пор считал слухами сообщения о принадлежности к ЦРУ двух консультантов приватизации в России. Ранее в том же году Путин во время «прямой линии» рассказал, что консультанты работали на американскую разведывательную службу. Речь идет об Андрее Шлейфере и Джонатане Хэе, которые в 1990-е годы считались сотрудниками Гарвардского университета. Их позже судили по обвинениям в использовании служебного положения ради личного обогащения. Шлейфера приговорили к штрафу в размере 28,5 миллиона долларов, при этом американские СМИ в ходе следствия заявили, что Хэй являлся разведчиком ЦРУ.

Анатолий Чубайс был вице-премьером правительства России в 1990-х, где отвечал, в частности, за приватизацию.

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