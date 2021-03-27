Зеленского сравнили с Чубайсом

Руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с российским политическим деятелем Анатолием Чубайсом, который в 1990-х годах проводил экономические реформы. Об этом сообщает «Политнавигатор».

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Муратов обвинил Зеленского в запуске приватизации государственных предприятий, включая стратегические объекты, которые занимаются использованием природных ресурсов и вопросами национальной безопасности. «Для Зеленского не важны развитие науки и промышленности, а также сохранение в госсобственности природных богатств. Прозападному Зе-шуту нужны только деньги. По схеме либерального Чубайса "слуга" народа грабит население "незалежной" и уничтожает остатки государства. Зеленский — настоящий оккупант Украины», — заявил Муратов.

По словам руководителя, Зеленский ведет деятельность «по чубайсовской методичке», что в итоге приведет к ликвидации Украины. Муратов привел в пример, как из-за реформы Чубайса производство в России оказалось нерентабельным, а производители электричества и объекты инфраструктуры попали в собственность иностранных компаний.

Ранее в марте Зеленского уличили в подготовке украинцев к партизанской войне после принятия новой национальной стратегии военной безопасности. Проанализировавшие документ заметили, что главные акценты в тексте сделаны на противостоянии России и ведении на своей территории предполагаемой войны.