Популярность Зеленского на Украине вновь возросла

Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди избирателей возросла по сравнению с началом 2021 года почти на пять процентов, свидетельствуют данные, опубликованные украинской социологической группой «Рейтинг».

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? «Защитим инородцев от русского держиморды» Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад

Так, если в начале января за действующего главу государства были готовы проголосовать 19,8 процента определившихся с выбором украинских избирателей, то к концу марта этот показатель возрос до 24,7 процента. На втором месте в электоральном рейтинге вновь оказался бывший президент страны Петр Порошенко, за него готовы отдать голос 13,9 процента опрошенных, на третьем — председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко — 12,6 процента.

В списке политических партий, согласно результатам исследования, лидирует правящая «Слуга народа» — 20,8 процента, вторую строчку занимает партия Порошенко «Европейская солидарность» — 15 процентов, на третьем месте оказалась ОПЗЖ — 14,8 процента, на четвертой — «Батькивщина» — 12,4 процента.

Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня в 13,4 процента среди всех граждан и 19,8 процента среди точно определившихся с выбором в начале года на фоне пандемии коронавируса и повышения цен на энергоносители для населения. Эксперты отмечали, что на это повлияли также пропагандистские усилия оппонентов и общее разочарование граждан в «успехах» Украины с начала нахождения политика у власти.