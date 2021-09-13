Россияне заподозрили риск уничтожения горячих источников на Кавказе

В Кабардино-Балкарии решается судьба популярного у туристов и жителей Кавказа урочища Джилы-Су, богатого источниками термальных вод и водопадов. Территорию на северной стороне Эльбруса летом 2021 года лишили особого охранного статуса, и россияне заподозрили опасность уничтожения заповедной зоны из-за застройки ее горнолыжным курортом, а также риск уничтожения уникальной экосистемы, сообщает издание «Коммерсантъ».

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В июле 2021-го, еще до того, как правительство Кабардино-Балкарии исключило урочище Джилы-Су из перечня памятников природы, началось обсуждение проекта создания нового «многопрофильного горнолыжного курорта на северных склонах Эльбруса» и «горнолыжно-бальнеологической зоны» с горячими источниками. Идею озвучил глава республики Казбек Коков в рамках стратегии экономического развития региона. По данным издания «Эксперт Юг», в инвестпроект заложено возведение семи трасс, двух канатных дорог, отелей общей заполняемостью 672 человека.

Экоактивистка Екатерина Гурова создала петицию с требованием вернуть Джилы-Су прежний статус и поставить урочище под охрану.

«Новые границы округов горно-санитарной охраны для Джилы-Су утвердят лишь к 2025 году. Все это время, выходит, в урочище не действуют никакие ограничения на застройку. Мы просим вашей поддержки, чтобы вернуть территории статус памятника природы! Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде», — написала автор электронного обращения, ссылаясь на статью 11 федерального закона о защите окружающей среды.

В урочище Джилы-Су более десяти термальных источников и несколько водопадов, а также живописные гигантские скульптуры из застывшей вулканической лавы. Участок находился в перечне ценных природных объектов с 1978 года, а с 1986-го числился в составе нацпарка «Приэльбрусье».

Ранее россиянам озвучили статистику о состоянии российских водоемов. По итогам прошлого года самыми загрязненными реками России оказались Волга и Обь, в которых за 2020-й зафиксировали 925 и 792 случая экологического ущерба соответственно. Высокий уровень вредных веществ выявляли и в акватории Енисея в Сибири (141 случай).