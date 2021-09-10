Американский штат поддался на шантаж «ядерного» лобби

Палата представителей штата Иллинойс приняла законопроект, который предполагает льготы для двух атомных электростанций компании Exelon на сумму почти 700 миллионов долларов. Чиновники поддались на шантаж ядерного гиганта, который грозился закрыть атомные станции, если власти откажутся помогать, передает Reuters.

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Принятие законопроекта растянулось на два года из-за разногласий между рабочими и экологическими группами о том, когда закрывать угольные и газовые заводы и заменять их атомными. В соответствие с новой поправкой, угольные электростанции в Иллинойсе должны сократить выбросы на 45 процентов к 2035 году, для достижения цели следует отказаться от углерода к 31 декабря 2045 года. Кроме того, президент США Джо Байден намерен сократить использование угля в стране.

С 2012 года в США закрылось 11 АЭС, которые не выдерживали конкуренции с солнечными и ветряными электростанциями, а также заводами, использующими природный газ. Ураган «Ида» усугубил проблему, серьезно повредив АЭС в штате Луизиана. Советник президента Джо Байдена по климату Джина Маккарти (Regina McCarthy) заявила, что поддержка некоторых из существующих атомных станций абсолютно необходима для достижения целей США по декарбонизации электросети к 2035 году. Всего в Америке 93 работающих атомных станции — больше, чем в любой другой стране.

Спикер палаты Эмануэль Крис Уэлш (Emanuel «Chris» Welch) назвал решение «монументальным», меняющим жизнь будущих поколений. По его словам, Иллинойс находится на пути к экологичному будущему с приоритетами сокращения выбросов CO2, диверсификации энергетического сектора и сохранения рабочих мест.

США нацелены перейти исключительно на возобновляемые источники энергии, в том числе на энергию солнца. Для этого к 2050 году соответствующие станции должны начать вырабатывать около трех тысяч гигаватт энергии.