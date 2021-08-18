Одежда оказалась губительной для Африки

Около 50 брендов масс-маркета, среди которых Zara, ASOS и H&M оказались виновными в загрязнении африканских рек. Губительными для Африки стали отходы, которые сбрасывают в водоемы при производстве одежды — к такому выводу пришли исследователи из Water Witness International (WWI), их доклад цитирует Reuters.

Мировые бренды все чаще закупают одежду у африканских подрядчиков – так они могут получить налоговые льготы и дешевую рабочую силу. Однако ученые из WWI считают подобное сотрудничество вредным для природы. Исследователи обнаружили, что в Лесото (страна на юге Африки) реки явно загрязнены синим красителем для джинсов, а образцы воды из Танзании оказались щелочными — их pH был практически равен отбеливателю.

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По мнению автора доклада Ника Хепворта, крупные зарубежные компании могли бы внедрять более безопасные методы работы, но пока их присутствие в Африке лишь усугубляет экологическую ситуацию — подрядные заводы расходуют и загрязняют воду, а также не могут обеспечить персоналу надлежащее питье и канализацию. Хепсворт считает, что изменить ситуацию можно, если бренды одежды и их инвесторы возьмут на себя инициативу в преобразовании производства.

Исследователи выявили около 50 брендов, которые поставляют одежду из Африки, однако не сумели соотнести загрязнения рек с цепочкой поставок ни одного из них. Компания Zara не прокомментировала ситуацию, а H&M и ASOS подтвердили наличие производства в Африке. Однако представители последних двух брендов заявили, что активно занимаются защитой природы и предотвращают загрязнения воды.

По мнению эксперта по качеству воды в Оксфордском университете Катрины Чарльз, масс-маркет может производить и уже производит безопасную для экологии одежду, но требуются еще более серьезные шаги. Сейчас текстильный сектор создает рабочие места и способствует росту экономики в африканских странах. Однако Чарльз считает, что эти возможности не окупятся, если бренды не будут бороться с загрязнением окружающей среды и не обеспечат адекватные условия труда.

На западе континента нефтяной гигант Shell заплатит за загрязнение нефтью реки Нигер. Судебное разбирательство длилось 20 лет, и по его итогу Shell отдаст властям Нигерии 111 миллионов долларов.